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Эрдоган заявил, что ООН неспособна предотвратить конфликты

Эрдоган: ООН не в состоянии предотвратить конфликты в мире

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Umit Bektas/Reuters

Организация Объединенных Наций не в состоянии предотвратить конфликты в мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости со ссылкой на его канцелярию.

«ООН не в состоянии предотвратить конфликты в мире, особенно в Газе», — подчеркнул турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, международная организация не может найти решение кризисов.

В октябре политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина подчеркнула, что ООН, ставшая когда-то глашатаем нового миропорядка, сегодня является символом его увядания. По ее мнению, организации придется, во-первых, считаться с новым миропорядком и перестроиться по его многополярной модели. Во-вторых, отвергнуть гегемона в лице США.

Кроме того, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский отмечал, что сценарий, подразумевающий распад ООН, вряд ли возможен, поскольку альтернативной ей структуры на сегодняшний день не существует. Он обратил внимание на то, что организация часто подвергается критике за чрезмерную бюрократизацию.

В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение «махровым бюрократизмом» секретариата ООН на климатическом саммите в Баку.

Ранее Путин раскритиковал деятельность ООН в области устойчивого развития.

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