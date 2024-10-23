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Путин раскритиковал деятельность ООН в области устойчивого развития

Путин: реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития «буксует»

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что реализация повестки дня Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития сейчас «буксует». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер уточнил, что на высоком уровне стоит волатильность цен на сырьевые товары, из-за роста инфляции сокращаются доходы простых людей и корпоративная прибыль во многих странах.

Кроме того, «буксует» реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, заявил Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе.

23 октября на саммит БРИКС в Казани прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. По мнению МИД Украины, выбор Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права диктовать волю ООН по поводу визита генсека на саммит БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Песков назвал тему, обсуждаемую Путиным с лидерами стран, прибывших на саммит БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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