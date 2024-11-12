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Лукашенко возмутился «махровым бюрократизмом» на климатическом саммите ООН

Лукашенко раскритиковал «махровый бюрократизм» на саммите ООН в Баку

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение «махровым бюрократизмом» секретариата ООН на климатическом саммите в Баку. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отвечая на вопрос об общем впечатлении, президент Белоруссии сказал: «Отвратительное. Я сказал тезисно, потому что из-за махрового бюрократизма Секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за три минуты скажешь… Все отчитываются, какие великие. А стало еще хуже».

Лукашенко заявил, что атмосферу загрязняют в том числе около 50 вооруженных конфликтов, существующих сейчас между разными странами. Он упомянул англосаксов как крупных производителей оружия и упрекнул президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он не приехал на саммит.

«Где господин Макрон, который так пиарился на повестке этой — Парижское соглашение. Где он? Его сегодня нет даже», — сказал президент Белоруссии.

Организацию саммита со стороны Азербайджана он охарактеризовал как блестящую. В целом же Лукашенко назвал мероприятие «очередной говорильней».

12 ноября президент Польши Анджей Дуда отказался присутствовать на совместном фото участников климатического саммита ООН (COP-29), проходящего в Баку, из-за присутствия в кадре белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее президент Зимбабве назвал Лукашенко своим очень молодым братом.

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