Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, возможен ли сценарий с распадом ООН

Политолог Барановский: сценарий с распадом ООН вряд ли возможен

close
Shutterstock

Сценарий, подразумевающий распад Организации Объединенных Наций (ООН), вряд ли возможен, поскольку альтернативной ей структуры на сегодняшний день не существует. Об этом в беседе с РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

При этом он отметил, что организация часто подвергается критике за чрезмерную бюрократизацию. Кроме того, по его словам, многим миротворческим миссиям недостает поддержки, мандата или ресурсов для эффективного выполнения задач.

«Эти и многие другие проблемы вызывают дискуссии о необходимости реформирования ООН, чтобы лучше справляться с вызовами XXI века и удовлетворять потребности глобального сообщества. Например, большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности», — сказал Барановский.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе заявил, что реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития сейчас «буксует».

Российский лидер уточнил, что на высоком уровне стоит волатильность цен на сырьевые товары, из-за роста инфляции сокращаются доходы простых людей и корпоративная прибыль во многих странах.

Ранее в ООН сообщили о сокращении населения Украины на 10 млн человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами