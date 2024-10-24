Политолог раскрыл, возможен ли сценарий с распадом ООН

Сценарий, подразумевающий распад Организации Объединенных Наций (ООН), вряд ли возможен, поскольку альтернативной ей структуры на сегодняшний день не существует. Об этом в беседе с РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

При этом он отметил, что организация часто подвергается критике за чрезмерную бюрократизацию. Кроме того, по его словам, многим миротворческим миссиям недостает поддержки, мандата или ресурсов для эффективного выполнения задач.

«Эти и многие другие проблемы вызывают дискуссии о необходимости реформирования ООН, чтобы лучше справляться с вызовами XXI века и удовлетворять потребности глобального сообщества. Например, большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности», — сказал Барановский.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе заявил, что реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития сейчас «буксует».

Российский лидер уточнил, что на высоком уровне стоит волатильность цен на сырьевые товары, из-за роста инфляции сокращаются доходы простых людей и корпоративная прибыль во многих странах.

Ранее в ООН сообщили о сокращении населения Украины на 10 млн человек.