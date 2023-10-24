Эксперт «Дигории» назвала ООН символом увядания текущего миропорядка

Организация Объединенных Наций, ставшая когда-то глашатаем нового миропорядка, сегодня является символом его увядания. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина.

По ее словам, у такого положения есть две главные предпосылки. Она отметила, что момент создания и стремительного развития организации был наполнен идеалистическими надеждами.

«Казалось, мир обрел долгожданный покой, и кровавые зверства никогда больше не пошатнут сложившийся миропорядок. Но, как водится, все возвышенные стремления рано или поздно сталкиваются с жестокой реальностью», — сказала эксперт.

Ширинкина напомнила, что СССР выступал противовесом США как в рамках Совета Безопасности, так и глобально. При этом, по ее словам, к началу 90-х годов с развалом СССР ситуация радикально поменялась.

«Гегемония США оказалась настолько всеохватной, что провозглашенную политику «нового интервенционизма» (которая позволяла США вмешиваться в любой конфликт в «гуманитарных целях») предполагалось проводить миротворческими силами ООН. Организация стала подконтрольна интересам только одного государства», — объяснила политолог.

Она отметила, что это стало точкой невозврата для прежней ООН. По ее словам, такой порядок сохранялся более 30 лет, но все больше стран с ним были не согласны.

«Заседания Совета Безопасности стали использоваться не для решения или даже заморозки конфликтов, а для демонстрации политических нравов и преференций. Ярким примером стал палестинско-израильский конфликт. Мы видим здесь четкие проявления релятивизма, когда одной из сторон можно без последствий нарушать резолюции организации», — сказала Ширинкина.

По ее мнению, это становится финалом и до этого не особо эффективной системы.

«Сегодня мы задаемся вопросом: есть ли надежда для Организации Объединенных Наций? Я думаю, есть. Но ей придется, во-первых, считаться с новым миропорядком и перестроиться по его многополярной модели. Во-вторых, отвергнуть гегемона в лице США», — заключила эксперт.

Напомним, 24 октября во всем мире отмечается день ООН, приуроченный к вступлению в силу основополагающего документа – Устава ООН. Организация существует уже 78 лет. Ранее она являлась главной общемировой площадкой для принятия решений, а ее Устав был важнейшим международным документом.