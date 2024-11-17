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Глава минобороны Германии заступился за Шольца, позвонившего Путину

Министр обороны Германии Писториус призвал наладить диалог с РФ по Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заступился за подвергшегося критике канцлера Олафа Шольца, который позвонил президенту России Владимиру Путину, передает ARD.

«С [президентом России Владимиром] Путиным сейчас не время говорить о мире, но все равно нужно постоянно стараться [выстраивать диалог с РФ] и одновременно поддерживать Украину», — сказал министр.

Он добавил, что через менее чем двое суток после разговора с Шольцем российский лидер показал, что он думает о мирных переговорах и прекращении огня, нанеся удар по украинской инфраструктуре.

В ночь на 17 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу военных предприятий. Власти республики назвали атаку одной из самых крупных. Серьезные повреждения получили в частности несколько ТЭС. Во многих регионах пострадали объекты инфраструктуры, введен режим экстренных отключений электроэнергии. В Минобороны РФ заверили, что все пораженные цели обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее польский премьер раскритиковал страны Запада за попытку наладить с властями РФ «телефонную дипломатию».

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