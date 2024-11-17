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Премьер Польши заявил, что следующие недели станут для Киева решающими

Премьер Польши Туск: ближайшие недели станут решающими для Украины

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Польский премьер Дональд Туск в соцсети X раскритиковал страны Запада за попытку наладить с властями РФ «телефонную дипломатию».

«Никто не остановит [президента России Владимира] Путина телефонными звонками», — написал польский политик.

Он добавил, что «крупнейший» удар по Украине прошлой ночью показал, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Киева со стороны Запада.

«Следующие недели будут решающими не только для войны [на Украине], но и для нашего будущего», — закончил пост Туск.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года созвонился с Путиным, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее в Польше анонсировали «самые важные» переговоры по Украине.

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