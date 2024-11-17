В Германии заявили, что немецкие политики набросились на Шольца из-за звонка Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике со стороны немецких политиков за телефонный звонок российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет Zeit.

Член фракции Христианско-демократического союза (ХДС), бывший федеральный министр экономики Петер Альтмайер обвинил Шольца в «усилении своей пропаганды посредством пиар-мотивированного телефонного разговора с Путиным».

Политик от ХДС Иоганн Вадефул таке заявил, что Шольц больше интересуется пиаром, а не защитой Украины.

Кроме того, с критикой немецкого канцлера выступил депутат Бундестага Грегор Гизи. Он осудил Шольца не за телефонный звонок, а за то, что он произошел слишком поздно. По мнению Гризи, Шольцу нужно было установить контакт с Путиным гораздо раньше.

До этого внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Юрген Хардт раскритиковал Шольца за звонок Путину. По словам эксперта, Шольц «не сделал никакого конкретного предложения или даже не поставил своего рода ультиматум» России. Он выразил мнение, что российские представители будут воспринимать его звонок в качестве «слабости, нежели силы».

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее депутат бундестага заявил, что готов к осуждению за поездку в Россию.