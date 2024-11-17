В США заявили о попытке Байдена устроить третью мировую войну

Разрешение президента США Джо Байдена использовать американские баллистические ракеты ATACMS для ударов по российской территории является попыткой устроить третью мировую войну. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Джо Байден, покидая свой пост, предпринимает опасную попытку устроить третью мировую войну, разрешив Украине применять американские ракеты большой дальности для ударов по России», — отметила она.

Политик подчеркнула, что жители Штатов «не желают финансировать и вести иностранные войны», а «хотят решать собственные проблемы». Тейлор Грин обратила внимание на то, что население страны выступает против политики демократов, поддержав на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее Песков сообщил, что Путин и военные знают, как ответить на удары оружием Запада по территории РФ.