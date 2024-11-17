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В Москве назвали беспрецедентным шагом разрешение США на удары ракетами по России

Джабаров: разрешение США на удары ракетами по РФ является беспрецедентным шагом

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Нина Зотина/РИА Новости

Разрешение США наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории является беспрецедентным шагом, ведущим к началу третьей мировой войны. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, решение Вашингтона является очень большим шагом к началу третьей мировой войны. И он сделан «уходящим старцем» (президентом США Джо Байденом), который уже через два месяца ни за что не будет нести ответственность.

Джабаров выразил уверенность, что сильная российская система противовоздушной обороны (ПВО) справится с атаками американских ракет. Он подчеркнул, что ответный «страшной силы» удар России будет незамедлительным. На Украине могут быть снесены все центры принятия решений и все мосты через Днепр.

17 ноября глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по российской территории неминуемо вызовет самый жесткий ответ Москвы.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

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