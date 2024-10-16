Посол РФ назвал приоритетные темы председательства Бразилии в G20

Тема украинского конфликта не относится к приоритетам председательства Бразилии в «Группе двадцати» (G20). Об этом заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в интервью РИА Новости.

По его словам, Бразилия препятствует политизации деятельности G20, придерживаясь линии на многополярность в мире, Россия поддерживает эту позицию, как и их приоритеты председательства: социальная интеграция, борьба с голодом, энергопереход, устойчивое развитие в социальной, экономической и природоохранной областях, реформирование институтов глобального управления.

«Украинская тема к этим приоритетам председательства не относится», — отметил Лабецкий.

Посол добавил, что Бразилия с самого начала своего председательства в «Группе двадцати» заняла сбалансированную позицию, заявив, что на мероприятиях G20 должны обсуждаться глобальные экономические и финансовые вопросы.

18–19 ноября в Бразилии пройдет саммит «Группы двадцати». Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин пока не решил, поедет ли на мероприятие.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не стал отказываться от возможной встречи с Путиным на саммите G2.