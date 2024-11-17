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Шольц рассказал о причине, по которой решил позвонить Путину

Шольц сообщил, что решил поговорить с Путиным, чтобы опередить Трампа

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой решил поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА Новости.

«По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом (Дональдом Трампом. — «Газета.Ru») и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры», — сказал Шольц журналистам в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20).

По его словам, в Германии есть те, кто считает отсутствие переговоров с Путиным хорошей идеей, но он не из их числа.

Канцлер ФРГ также сообщил журналистам, что проведет еще один разговор с президентом России.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал президента РФ к переговорам с Киевом для достижения справедливого и долгосрочного мира.

Кроме того, он призвал Путина прекратить конфликт и вывести войска с украинской территории.

Ранее Шольц рассказал о позиции Путина по конфликту на Украине.

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