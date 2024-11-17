Шольц проведет еще один разговор с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время встречи с журналистами, которую транслировал немецкий телеканал Welt, передает РИА Новости.

«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми», — сказал Шольц журналистам в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл на саммит G20.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал президента РФ к переговорам с Киевом для достижения справедливого и долгосрочного мира.

Кроме того, он призвал Путина прекратить конфликт и вывести войска с украинской территории.

17 ноября немецкий канцлер рассказал, что во время разговора с российским лидером не увидел изменения его позиции по поводу конфликта на Украине.

Ранее в Кремле поприветствовали политическую волю Германии на возобновление диалога с РФ.