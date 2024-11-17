Шольц оценил позицию Путина по конфликту на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не увидел изменения его позиции по поводу конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, разговор был подробным и принес понимание того, что во взглядах президента России «мало что изменилось». Это не является хорошей новостью, указал Шольц.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать.

Ранее в офисе Зеленского обеспокоились последствиями звонка Шольца Путину.