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Депутат Рады спрогнозировал реакцию украинцев на вероятное поражение

Депутат Рады Дубинский: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

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Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что украинцы не настолько глупы, чтобы винить в своем поражении избранного президента США Дональда Трампа.

Так он отреагировал на статью в газете Politico, в которой утверждалось, что в случае разрешения конфликта по инициативе президента США украинцы будут считать его виновным в утрате территорий, а президент Украины Владимир Зеленский сможет оправдаться, сославшись на прекращение поддержки со стороны Соединенных Штатов.

«Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут», — написал Дубинский.

По его словам, такое мнение о гражданах Украины складывается в том числе потому, что власти страны распространяют на Западе фейковые соцопросы о настроениях в обществе.

15 ноября политолог-американист Малек Дудаков высказывал мнение, что команда, которую формирует Трамп, вызывает панику в Киеве. Бывший советник избранного президента США Джон Болтон в свою очередь заявлял, что на месте Украины он бы очень сильно нервничал из-за возвращения республиканца в Белый дом.

Ранее в России заявили, что Запад избавится от Зеленского при одном условии.

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