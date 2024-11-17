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Экс-советник Трампа заявил, что нервничал бы на месте Украины

Экс-советник Трампа Болтон заявил, что очень нервничал бы на месте Украины

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Carlos Barria/Reuters

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что, если бы был на месте Украины, то очень сильно нервничал из-за возвращения республиканца в Белый дом. Его слова приводит Stern.

«Трампа совершенно не волнует, как и при каких условиях прекращаются войны. Если бы я был Украиной, я бы очень нервничал», — сказал Болтон.

Он считает, что для Трампа «особенно важно как можно быстрее» снять вопрос конфликта Москвы и Киева с повестки дня.

По его словам, лучший способ убедить Трампа сохранять поддержку Киева — это объяснить будущему президенту, почему ее прекращение «выставит его лично в плохом свете». Он считает, что в данном случае «речь идет не о национальной безопасности США или безопасности Запада», а о личных амбициях Трампа.

До этого немецкая газета Welt, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины, сообщила, что Украина стремится в краткие сроки провести встречу Зеленского с избранным лидером Соединенных Штатов, чтобы заручиться его поддержкой и привлечь на свою сторону.

Ранее в России заявили, что Запад избавится от Зеленского при одном условии.

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