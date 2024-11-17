Экс-советник Трампа заявил, что нервничал бы на месте Украины

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что, если бы был на месте Украины, то очень сильно нервничал из-за возвращения республиканца в Белый дом. Его слова приводит Stern.

«Трампа совершенно не волнует, как и при каких условиях прекращаются войны. Если бы я был Украиной, я бы очень нервничал», — сказал Болтон.

Он считает, что для Трампа «особенно важно как можно быстрее» снять вопрос конфликта Москвы и Киева с повестки дня.

По его словам, лучший способ убедить Трампа сохранять поддержку Киева — это объяснить будущему президенту, почему ее прекращение «выставит его лично в плохом свете». Он считает, что в данном случае «речь идет не о национальной безопасности США или безопасности Запада», а о личных амбициях Трампа.

До этого немецкая газета Welt, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины, сообщила, что Украина стремится в краткие сроки провести встречу Зеленского с избранным лидером Соединенных Штатов, чтобы заручиться его поддержкой и привлечь на свою сторону.

Ранее в России заявили, что Запад избавится от Зеленского при одном условии.