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Американист указал на панику в офисе Зеленского из-за команды Трампа

Политолог Дудаков: команда Трампа вызывает в офисе Зеленского панику

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Shannon Stapleton/Reuters

Команда, которую формирует избранный президент США Дональд Трамп, вызывает в Киеве панику. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков. Он обратил внимание, что на текущий момент в окружении республиканца нет ни одного активного украинского лоббиста.

«Здесь в целом команда такая, что не зря мы наблюдаем смятение и панику в стане украинских лоббистов и в Киеве, в офисе [украинского лидера Владимира] Зеленского», — сказал Дудаков.

Эксперт обратил внимание, что в формируемой Трампом команде есть как прагматики-изоляционисты, вроде Тулси Габбард, которую хотят назначить директором Национальной разведки, так и ястребы в лице Марко Рубио и Майка Уолтца. Однако, по его словам, они в большей степени ориентируют свою «ястребиную» повестку не на Россию, а на Иран и на Китай.

В команде Трампа советником по национальной безопасности может стать конгрессмен Майк Уолтц, критикующий НАТО и скептически относящийся к военной поддержке Украины. Министерство обороны , как ожидается, возглавит ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет. Кроме того, при Трампе появится Департамент эффективности государственного управления, соруководителем которого станет миллиардер Илон Маск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в штабе Трампа прокомментировали выбор республиканца на ключевые должности США.

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