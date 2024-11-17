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В России заявили, что Запад избавится от Зеленского при одном условии

Смирнов: Запад избавится от Зеленского, если он помешает переговорам с Россией

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Bernadett Szabo/Reuters

Страны Запада могут избавиться от Владимира Зеленского, если он станет препятствием в переговорах с Россией. Такую точку зрения высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

По его словам, если Зеленский будет мешать Соединенным Штатам и Западу добиться желаемых целей, в том числе по переговорам с Москвой, то от него избавятся, «как от ненужного рудимента».

Смирнов также указал, что без помощи стран Запада власти Украины в лице Зеленского «ничего собой не представляют».

До этого стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить украинский конфликт на отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на компромисс при переговорах с Россией.

В свою очередь сам Зеленский в интервью «Украинскому радио» допустил переговоры с РФ, если Украину будут поддерживать третьи страны. По словам украинского лидера, в нынешних условиях Киев не усилен «некоторыми важными элементами», что означает для него проигрышный статус на старте переговорного процесса.

Ранее журналист назвал, как Евросоюз уничтожит себя сам из-за помощи Украине.

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