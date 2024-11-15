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Стало известно, что Украина намерена обрушиться с обвинениями на Трампа

Politico: Украина хочет обвинить Трампа в потере Донбасса и Крыма

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Jonathan Drake/Reuters

Украина, если избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт, будет винить американского лидера за потерю Донбасса и Крыма. Об этом пишет американская газета Politico.

«(Если Трамп сможет урегулировать конфликт – прим. ред.) Владимир Зеленский получит прикрытие от украинских солдат с фронта, которые, скорее всего, будут злы. Они будут винить его за нарушенные обещания, за потерю Донбасса и... Крыма», — говорится в сообщении издания.

Такие шаги Запад может потребовать от Украины для реализации сделки по решению конфликта, пишет Politico. Кроме того, от Киева могут потребовать и того, что Украина не будет вступать в НАТО.

При этом в Киеве осознают, что альтернативы такому варианту урегулирования нет.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что команда, которую формирует избранный президент США Дональд Трамп, вызывает в Киеве панику.

Ранее в штабе Трампа прокомментировали выбор республиканца на ключевые должности США.

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