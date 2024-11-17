Депутат бундестага спросила у Шольца о реакции Путина во время разговора

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман спросила в социальной сети X у канцлера Германии Олафа Шольца о реакции президента России Владимира Путина на его просьбу вывести войска ВС РФ из зоны специальной военной операции на Украине.

«Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер», — написала Штрак-Циммерман.

Так она ответила на пост канцлера, который сообщил, что во время разговора с президентом РФ попросил его вывести войска.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа.