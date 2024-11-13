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В МИД России назвали власти Германии неблагодарными

Захарова назвала власти ФРГ неблагодарными за помощь в объединении их народа

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поставляя оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), Германия отплатила России «черной неблагодарностью», поскольку этим оружием наносятся удары по тем, кто когда-то помог ФРГ объединиться. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа», — сказала дипломат.

Она добавила, что власти Германии способствуют росту идей нацизма и фашизма на Украине. Кроме того, подчеркнула Захарова, сегодня ФРГ выступает союзником тех государств, которые были против воссоединения ГДР и ФРГ в единую страну. Дипломат привела в пример Британию и Францию.

Накануне Захарова не исключила, что немецкие средства массовой информации в решении о назначении парламентских выборов в Германии на 23 февраля могут «узреть руку Москвы».

Ранее Украину обвинили в начале политического кризиса в Германии.

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