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Журналист раскрыл, как Евросоюз уничтожит себя сам из-за помощи Украине

Журналист Боуз: Евросоюз уничтожит сам себя, помогая Украине

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David Mdzinarishvili/Reuters

Европейский союз (ЕС), продолжая оказывать поддержку Украине, несет огромные убытки и в конце концов уничтожит себя сам. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

По его мнению, Соединенные Штаты откажутся от поддержки Украины, как это произошло с Афганистаном, Вьетнамом, Ираком и Ливией. В связи с этим Евросоюзу придется взять на себя бремя расходов, и «в конечном итоге он уничтожит самого себя», указал Боуз.

Журналист также подчеркнул, что НАТО дает Украине ложные надежды по поводу гарантий безопасности, стремясь к эскалации конфликта и провокации России на более решительные действия.

«НАТО продемонстрировал внутреннюю недальновидность, слабость и <...> беспомощность. Альянс — всего лишь бумажный тигренок», — написал Боуз.

До этого Боуз заявлял, что Североатлантическому альянсу пора перестать жить в иллюзиях, где Украина якобы побеждает в конфликте с Россией, и взглянуть в лицо фактам.

Ранее на Западе признали неудобную правду о санкциях против России.

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