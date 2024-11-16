Зеленский допустил переговоры с Россией при одном условии

Президент Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио» допустил переговоры с РФ, если Украину будут поддерживать третьи страны.

По его словам, в нынешних условиях Киев не усилен «некоторыми важными элементами», что означает для него проигрышный статус на старте переговорного процесса.

»[Переговоры с Россией возможны] При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной», — сказал украинский лидер.

В том же интервью Зеленский заявил о своем желании закончить конфликт с Россией в 2025 году. Политик сообщил, что Украина «должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась». Достигнуть этого результата он предполагает «дипломатическими путями». До того сам Зеленский и представители украинских властей многократно отвергали возможность переговоров с РФ.

16 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по ситуации на Украине в Варшаве на будущей неделе. В них примут участие главы МИД Франции и Германии, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ранее экс-глава МИД Украины рассказал, при каких условиях в стране начнутся массовые беспорядки.