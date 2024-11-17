Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить украинский конфликт на отказ Владимира Зеленского идти на компромисс при переговорах с РФ. Такое мнение в интервью газете Financial Times британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко.

По его мнению, у нового американского лидера может закончиться терпение, чтобы ждать успехов ВСУ на фронте. Радченко считает, что Трамп может столкнуться с несовпадением взглядов с Москвой по поводу конфликта. Как отметил историк, Дональд Трамп может переложить на Зеленского свою неудачу при переговорах с РФ.

Американский президент может отказаться от Украины, «позволив России одержать победу», подытожил Радченко.

Вечером 16 ноября депутат Бундестага Германии, член комитета по делам Евросоюза Райнер Ротфус заявил, что Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины.

Издание «Страна.ua» писало, что Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения российско-украинского конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский хочет прямого столкновения Запада с Россией.