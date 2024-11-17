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Посол Германии в России заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило

Посол ФРГ в России Ламбсдорф: время для переговоров по Украине еще не пришло

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Sandro Halank/Wikimedia Commons

Время для переговоров между Германией и Россией о перемирии в украинском конфликте еще не наступило. Такое мнение в интервью Funke выразил посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф.

«Мы, к сожалению, пока еще не достигли момента, когда это можно обсуждать», — сказал Ламбсдорф, отметив, что Европа «будет играть свою роль в урегулировании».

17 ноября издание Zeit писало, что канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике со стороны немецких политиков за телефонный звонок российскому президенту Владимиру Путину. Член фракции Христианско-демократического союза (ХДС), бывший федеральный министр экономики Петер Альтмайер обвинил Шольца в «усилении своей пропаганды посредством пиар-мотивированного телефонного разговора с Путиным». Политик от ХДС Иоганн Вадефул также заявил, что Шольц больше интересуется пиаром, а не защитой Украины.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее историк заявил, что Трамп может переложить вину за неудачи в переговорах на Зеленского.

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