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В Госдуме заявили, что Зеленский хочет прямого столкновения Запада с Россией

Депутат Слуцкий: Зеленскому нужны новые жертвы для столкновения Запада с Россией

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Johanna Geron/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны новые жертвы для вовлечения Запада в прямое столкновение с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, новые жертвы Зеленскому также нужны для отсрочки выборов президента Украины, но еще больше «для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией».

16 ноября издание «Страна.ua» писало, что Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения российско-украинского конфликта. В публикации отмечается, что кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить конфликт в кратчайшие сроки. Звонок федерального канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимира Путина также дает основания полагать, что власти важнейших стран Евросоюза выступают за переговоры, подчеркивает издание.

Сам Зеленский допустил переговоры с Россией, если Украину будут поддерживать третьи страны.

Ранее Зеленский пожаловался на недополученную от США помощь.

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