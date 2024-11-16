На Украине раскрыли, из-за чего забил тревогу Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить конфликт в кратчайшие сроки. Звонок федерального канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимира Путина также дает основания полагать, что власти важнейших стран Евросоюза выступают за переговоры, подчеркивает издание.

В публикации напомнили, что Зеленский сделал ряд резких заявлений в адрес союзников Киева, а главный страх президента Украины заключается в том, что государства Запада могут настоять на отказе украинской стороны от части территорий.

До этого Зеленский заявил, что Украина получила от Соединенных Штатов только часть одобренной конгрессом страны помощи.

Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации на восточном фронте.

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ.