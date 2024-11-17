Депутат бундестага заявил, что готов к осуждению за поездку в Россию

Депутат бундестага Германии, член комитета по делам Евросоюза Райнер Ротфус заявил, что будет ждать осуждения его поездки в Россию после возвращения в ФРГ. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я буду ждать это давление. Я считаю, что такое осуждение обнажает проблемы, которые существуют в нашей стране», — сказал Ротфус.

Также Ротфус заявил, что раскол в коалиционном правительстве Германии связан с последствием смены власти в Вашингтоне. Член комитета по делам ЕС подчеркнул, что администрация, которую сформирует победивший на выборах Дональд Трамп, будет концентрироваться на национальных интересах. По его мнению, Белый дом теперь будет меньше вмешиваться во внутренние дела России, Китая и Германии. Ротфус рассматривает эту ситуацию, как возможность для улучшения отношений с РФ.

Он считает, что Трамп и Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины.

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