Шольц объяснил, как можно понять Путина

Единственный способ узнать, что думает президент России Владимир Путин по поводу начала переговоров об урегулировании конфликта с Украиной, — поговорить с ним об этом. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

У него поинтересовались, почему президент России должен вступать в переговоры, когда российская сторона усиливает свои позиции. Шольц отметил, что рассуждать о соображениях Путина по данному вопросу бесполезно.

Чтобы выяснить это, с президентом России нужно поговорить о ситуации, предположил Шольц.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Шольц «сейчас не считается самым влиятельным лидером в Европе», поэтому его разговор с Путиным вызывает беспокойство.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее в Германии заявили, что звонок Путину имеет для Шольца особое значение.