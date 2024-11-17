В бундестаге раскрыли причину раскола немецкой правящей коалиции

Раскол в коалиционном правительстве Германии связан с последствием смены власти в Вашингтоне. Об этом заявил депутат бундестага, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус, передает РИА Новости.

«Это последствия итогов выборов в США», — отметил политик.

По словам Ротфуса, правительство Олафа Шольца следовало указаниям Вашингтона.

Член комитета по делам ЕС подчеркнул, что администрация, которую сформирует победивший на выборах Дональд Трамп, будет концентрироваться на национальных интересах. По его мнению, Белый дом теперь будет меньше вмешиваться во внутренние дела России, Китая и Германии. Ротфус рассматривает эту ситуацию, как возможность для улучшения отношений с РФ.

Накануне член комитета по делам ЕС заявил, что избранный президент США и российский лидер Владимир Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины: «не на 20 лет, а навсегда».

Ранее в ФРГ заявили, что Трамп и Путин могли бы договориться о нейтральности Украины.