В Германии заявили, что звонок Путину имеет для Шольца особое значение

Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина стал сигналом для Украины по поводу переговоров. Такую точку зрения высказал на страницах Tagesspiegel немецкий ученый политолог, специализирующийся на Восточной Европе и России, Штефан Майстер.

С его точки зрения, звонок оказывает определенное давление для подготовки к переговорам.

«Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — отметил Майстер.

Он добавил, что телефонный разговор с российским лидером может иметь для канцлера особое значение из-за распада правительственной коалиции в Германии и предстоящей избирательной компании.

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. В Кремле заявили, что политики провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее Макрон заявил, что за полгода проговорил с Путиным по телефону «не менее сотни часов».