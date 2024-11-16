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Бывший генсек НАТО заявил о беспокойстве из-за слабой позиции Шольца как переговорщика

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Шольц вызывает беспокойство из-за слабой позиции

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц «сейчас не считается самым влиятельным лидером в Европе», поэтому его разговор с российским президентом Владимиром Путиным вызывает беспокойство. Соответствующее заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телерадиокомпании DR.

«Сейчас Шольц не считается самым сильным и влиятельным лидером в Европе, так что я вполне могу быть обеспокоен тем, что он сказал», — заявил Расмуссен.

По его словам, нет точных сведений о том, что именно Шольц сказал российскому лидеру. При этом бывший генсек НАТО добавил, что поддерживать диалог стоит, если он ведется в рациональном ключе. Расмуссен считает, что Шольц рискнул послать миру «опасный сигнал» в том случае, если Путин вынес полезные сведения из телефонного разговора.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее в Германии заявили, что звонок Путину имеет для Шольца особое значение.

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