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Илон Маск назвал Зеленского шутником

Илон Маск назвал Зеленского шутником после слов о Трампе

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Предприниматель Илон Маск заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «прекрасное чувство юмора» после его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Свой комментарий к мнению Зеленского Маск опубликовал в социальной сети X.

«У него потрясающее чувство юмора», — заявил бизнесмен.

8 ноября Маск спрогнозировал скорый конец кровопролития на Украине.

«Во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и с другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», — заявил Зеленский в интервью «Украинскому радио».

До этого сообщалось, что Илон Маск возглавит Департамент эффективности госуправления при Дональде Трампе.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Россией, если Украина будет сильной и не одна.

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