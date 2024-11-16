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Зеленский пожаловался на недополученную от США помощь

Зеленский заявил, что Украина недополучила от США половину помощи

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Bernadett Szabo/Reuters

Украина получила от Соединенных Штатов только часть одобренной конгрессом страны помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит ТАСС.

Украинский лидер напомнил, что Соединенные Штаты одобрили выделение Киеву помощи на сумму в $175-177 млрд, но до Украины дошла только половина этой суммы.

«Половину мы не получили», — сказал он.

Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации на восточном фронте. Он отметил, что такая ситуация в зоне боевых действий сложилась сразу по ряду причин. В частности, влияние оказали достаточно медленные наполнение бригад ВСУ подготовленными солдатами и поставки западного оружия.

Также Зеленский заявил о своем желании закончить конфликт с Россией в 2025 году. Он подчеркнул, что Украина «должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась».

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ.

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