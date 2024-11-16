Зеленский оценил обстановку на восточном фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации на восточном фронте, заявил президент страны Владимир Зеленский. Глава государства оценил обстановку на поле боя в ходе интервью для «Украинского радио».

«На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение со стороны Вооруженных сил РФ», — отметил он.

По словам Зеленского, такая ситуация в зоне боевых действий сложилась сразу по нескольким причинам. В частности, влияние оказали достаточно медленные наполнение бригад ВСУ подготовленными солдатами и поставки западного оружия.

«Нельзя просто наполнять людьми бригаду, если она ждет того или иного оружия. Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в конгрессе [США]», — добавил украинский лидер.

Также глава государства опроверг слухи о том, что сейчас в рядах ВСУ происходит формирование новых бригад. В реальности командование украинских войск лишь создало подразделения резерва, в которые попали мобилизованные граждане и ветераны боевых действий.

«После обучения все ждали доукомплектования техникой», — пояснил Зеленский.

Ранее на Украине заявили, что ВС РФ копят крылатые ракеты «на зиму».