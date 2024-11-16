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Протестующие в Абхазии отвергли предложение о досрочных выборах

Протестующие отвергли предложение о проведении в Абхазии досрочных выборов

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РИА Новости

Протестующие в Абхазии отвергли предложение президента страны Аслана Бжании о проведении досрочных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиционер Адгур Ардзинба спросил у протестующих, согласны ли они покинуть правительственный комплекс и принять предложение Бжании о том, чтобы вице-президент страны Бадра Гунба был исполняющим обязанности президента до выборов.

Граждане ответили, что не согласны на такие условия и заявили, что примут только отставку Бжании.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Один из лидеров оппозиции Леван Микаа утверждал, что Бжания сбежал из страны. Однако позднее появилась информация о том, что президент намерен 16 ноября провести встречу с населением в школе в селе Тамыш.

Бжания заявил гражданам, что готов уйти в отставку и затем вновь участвовать в выборах. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Бжания призвал граждан Абхазии не поддаваться на провокации оппозиции.

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