Общественная палата Абхазии поддержала Бжанию

Член Общественной палаты Абхазии Давид Пилия заявил, что палата выразила поддержку президенту республики Аслану Бжании в вопросе возвращения легитимности его власти. Об этом сообщает ТАСС.

Главы нескольких российских регионов, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, также поддержали Аслана Бжанию и назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота.

До этого сообщалось, что Аслан Бжания, который находится в родном селе Тамыш Очамчырского района, планирует 16 ноября провести встречу с жителями.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг пика. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании.

Ранее в Совете безопасности Абхазии рассказали, повлияли ли протесты на обороноспособность страны.