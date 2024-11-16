В Японии рассказали о взаимодействии Трампа с иностранными лидерами до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве Японии.

По их словам, команда Трампа заявила японской стороне, что было принято решение не проводить личных встреч с иностранными высокопоставленными представителями до официальной инаугурации избранного президента США.

Накануне сообщалось, что первым из иностранных лидеров, с которыми провел встречу Трамп, стал аргентинский лидер Хавьер Милей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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