Трамп встретился с первым после выборов иностранным лидером

Первым из иностранных лидеров, с которыми провел встречу избранный президент США Дональд Трамп, стал аргентинский лидер Хавьер Милей. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, встреча прошла 14 ноября в имении Мар-а-Лаго во Флориде. Источник отметил, что встреча политиков «прошла хорошо». При этом Милей также встретился с инвесторами.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники, уже якобы состоялась первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера Владимира Путина. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статью WP «чистой выдумкой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине.