Пашинян созвонился с Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армении и Соединенных Штатов за последние годы.

«Обсуждались также вопросы, связанные с региональной повесткой дня», — добавили в кабмине Армении.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить мирный договор между странами к подписанию. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку очень близки к полному согласованию мирного договора между государствами.

Ранее Пашинян сбрил бороду.