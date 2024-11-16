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Пашинян созвонился с Трампом

Премьер Армении Пашинян созвонился с Трампом, обсудили региональные вопросы

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Телеграм-канал Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армении и Соединенных Штатов за последние годы.

«Обсуждались также вопросы, связанные с региональной повесткой дня», — добавили в кабмине Армении.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить мирный договор между странами к подписанию. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку очень близки к полному согласованию мирного договора между государствами.

Ранее Пашинян сбрил бороду.

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