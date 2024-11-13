В МИД Армении выразили надежду на согласование мирного договора с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку очень близки к полному согласованию мирного договора между странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Остались еще одна-две формулировки, работа над которыми продолжается в более интенсивной, более конструктивной атмосфере», — рассказал министр.

Он отметил, что хотел бы выразить «осторожный оптимизм» относительно того, что стороны близки к окончательному согласованию текста.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что Баку и Ереван возобновят переговоры о мирном договоре в декабре. Он подчеркнул, что сейчас в повестке дня Азербайджана основная тематика — это конференция COP-29 до конца текущего месяца. По его словам, в тексте документа имеются неразрешенные вопросы. Поэтому стороны продолжают обсуждение и переговоры на уровне экспертов, отметил помощник азербайджанского лидера.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить мирный договор к подписанию.

Ранее в Кремле рассказали о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном.