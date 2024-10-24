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Лидеры Азербайджана и Армении поручили финализировать мирный договор

Пашинян и Алиев поручили МИД подготовить мирный договор к подписанию

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Shutterstock/esfera

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить к подписанию мирный договор между двумя странами по итогам встречи в Казани на саммите БРИКС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Министрам иностранных дел поручено продолжить двусторонние переговоры по соглашению «Об установлении мира и межгосударственных отношениях» с целью его скорейшей доработки и заключения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе встречи в Казани главы Азербайджана и Армении обсудили делимитацию границ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках продвижения мирной повестки.

До этого Алиева и Пашиняна заметили сидящими рядом на саммите БРИКС+. Также лидеры провели встречу на полях саммита.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что контакты двух лидеров «идут в плюс» мероприятиям БРИКС в Казани.

Ранее Армения назвала перемещение армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой.

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