Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду впервые с момента прихода к власти. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео армянский лидер сначала появился с бородой, а через мгновение показал себя гладко выбритым, после чего подмигнул в камеру.

«Привет, седая борода», — написал Пашинян.

14 ноября Пашинян назвал коллективное бессознательное армянского общества «антигосударственным». По словам Пашиняна, армяне около шести веков жили в чужих странах, а потому для их психики естественно стремление «избавиться от государства, даже если мы это государство создали». Он заявил, что в настоящее время «создается настоящая Армения», которая не совпадает с мифической «исторической Арменией».

Также в четверг Пашинян, который в последние месяцы часто катался на велосипеде, заявил, что во время его хобби дороги в Армении и улицы в Ереване не перекрывают.

Ранее Пашинян потребовал перестать называть коньяком армянский коньяк.