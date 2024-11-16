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В Италии спрогнозировали скорые звонки европейских лидеров в Кремль

Рампини: после беседы Путина и Шольца в Кремль начнут звонить другие лидеры ЕС

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Global Look Press/РИА Новости

Состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских государств. Такое мнение в итальянской газете Corriere della Sera высказал обозреватель Федерико Рампини.

По словам Рампини, сам факт телефонного разговора по инициативе немецкой стороны стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента США Дональда Трампа.

«До инаугурации Трампа остается еще два месяца, но в воздухе уже витает явная разморозка отношений с Москвой», — пишет Рампини. Его слова приводит ТАСС.

По мнению обозревателя, одной из причин такого шага со стороны Шольца стали его внутриполитические затруднения, распад правящей коалиции и экономический кризис, вызванный тем, что Германия «лишилась дешевой российской энергии и сильно сократила свой экспорт в Китай».

«Шольц открыл диалог с Москвой, и это может подтолкнуть Францию и Италию также проявить инициативу», — отметил Рампини.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

При этом в канцелярии Шольца заявили, что он не питал иллюзий о результатах разговора с Путиным.

Ранее Песков рассказал, как долго по телефону говорили Путин и Шольц.

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