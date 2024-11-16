В канцелярии Шольца заявили, что он не питал иллюзий о результатах разговора с Путиным

В Германии не ждали от телефонного разговора канцлера Олафа Шольца и президента России Владимира Путина каких-либо политических прорывов или заметных уступок со стороны РФ. Об этом со ссылкой на источники в канцелярии канцлера сообщает журнал Der Spiegel.

Со слов представителя канцелярии журнал пишет, что руководство Германии «не питало иллюзий» относительно результатов беседы. Главной задачей разговора виделась возможность донести до Владимира Путина позицию федерального канцлера, согласно которой «будущее Украины зависит не только от [президента США Дональда] Трампа», а также необходимость участия в будущих мирных переговорах представителей европейских стран.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине. Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал президента РФ к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее в Германии заявили, что звонок Путину имеет для Шольца особое значение.