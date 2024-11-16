Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеры G7 сделали заявление об Украине

В G7 сообщили, что поддержка Украины остается неизменной

close
Hannes P Albert/Global Look Press

Лидеры стран G7 подтверждают неизменность поддержки Украины. Об этом следует из их совместного заявления, передает РИА Новости.

«Мы, лидеры стран «Большой семерки», подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется», — говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации на восточном фронте. Он отметил, что такая ситуация в зоне боевых действий сложилась сразу по ряду причин. В частности, влияние оказали достаточно медленные наполнение бригад ВСУ подготовленными солдатами и поставки западного оружия.

Также Зеленский заявил о своем желании закончить конфликт с Россией в 2025 году. Он подчеркнул, что Украина «должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась».

При этом источники газеты The New York Times сообщили, что Украина обдумывает ускоренный график переговоров, продвигаемый избранным президентом США Дональдом Трампом. Главной задачей переговоров для них видятся будущие гарантии безопасности.

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами