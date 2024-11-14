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В США сообщили, что Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией

NYT: Украина обдумывает ускоренный график переговоров с РФ, продвигаемый Трампом

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина обдумывает ускоренный график переговоров, продвигаемый избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских чиновников.

Источники газеты рассказали, что в связи со сдачей позиций украинскими войсками на востоке защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятнее всего, будут определены в ходе боевых действий, а от того, какие гарантии будут предоставлены для соблюдения режима прекращения огня.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности», — заявил NYT анонимный высокопоставленный украинский чиновник.

Важным вопросом для прекращения огня является оккупация Украиной территорий в Курской области, отмечает газета. Киев рассматривает эту территорию как потенциальную разменную монету во время переговоров, но в Москве уход ВСУ из региона рассматривается как предварительное условие для начала переговоров.

Как считает бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, обеспечить выгодное для Украины урегулирование, пока Россия продвигается, будет крайне сложно. По его мнению, РФ вряд ли согласится только на территории, которые ее армия уже заняла.

Накануне в офисе президента Украины назвали нереалистичными условия переговоров с Россией. Там добавили, что РФ продолжает настаивать на «ультимативных требованиях».

Ранее Лавров ответил на вопрос о готовности России к переговорам с Украиной.

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