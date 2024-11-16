Оппозиция сделала заявление по ситуации в Абхазии

Оппозиция Абхазии заявила, что хочет стабилизации ситуации, а также отставки президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиционные силы заявили о планах провести митинг. Для этого граждан призвали вновь собраться у здания парламента.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Один из лидеров оппозиции Леван Микаа утверждал, что Бжания сбежал из страны. Однако позднее появилась информация о том, что президент намерен 16 ноября провести встречу с населением в школе в селе Тамыш.

Ранее Бжания призвал граждан Абхазии не поддаваться на провокации оппозиции.