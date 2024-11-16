Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента

Один из лидеров оппозиции Леван Микаа утверждает, что абхазский президент Аслан Бжания сбежал. Его видеообращение разместил Telegram-канал «D News Абхазия».

Микаа заявил о прекращении переговорного процесса с властью из-за того, что президент скрылся.

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», — сообщил оппозиционер.

По его информации, Бжания находится в «российской части Баку». Микаа добавил, что вопрос отставки президента будет рассматривать парламент, если политик не выйдет на связь.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек. Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства. Президент Абхазии покинул Сухум после ультиматума оппозиции.

Ранее россиян призвали воздержаться от поездок в Абхазию, а тех, кто сейчас находятся в Абхазии, по возможности — покинуть страну.