Бжания все еще не подписал отзыв соглашения с РФ. Протесты в Абхазии продолжаются

09:10

Telegram-канал «Патриоты Абхазии» пишет, что режим Бжании приближается к падению, даже его сторонники понимают неизбежность отставки. Сейчас депутаты ищут временную замену президенту, затем в стране пройдут выборы.

Вероятнее всего, должность покинет не только президент, но и вице-президент и премьер-министр. Исполняющими обязанности назначат нейтральных людей.

Оппозиция все еще призывает людей выходить на массовые протесты.