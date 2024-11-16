Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Бжания все еще не подписал отзыв соглашения с РФ. Протесты в Абхазии продолжаются

Онлайн-трансляция протестов в Сухуме

close
РИА Новости
По данным ТАСС, президент Абхазии Аслан Бжания так и не подписал документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, хотя ранее решил отменить его. Сейчас он якобы находится в родном селе Тамыш. В Абхазии возможна отставка президента, ему уже ищут временную замену. Оппозиция продолжает призывать людей выходить на массовые протесты. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:51

«Республика» пишет, что координационный совет призвал жителей Абхазии вновь собраться у парламента, чтобы помешать Бжании вернуть власть.

«Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — говорится в сообщении.

09:15

Telegram-канал «Республика» выяснил, что внутри правительственных нет погромов. Силовики не оказывают народу сопротивления, но призывают людей сохранять спокойствие.

09:10

Telegram-канал «Патриоты Абхазии» пишет, что режим Бжании приближается к падению, даже его сторонники понимают неизбежность отставки. Сейчас депутаты ищут временную замену президенту, затем в стране пройдут выборы.

Вероятнее всего, должность покинет не только президент, но и вице-президент и премьер-министр. Исполняющими обязанности назначат нейтральных людей.

Оппозиция все еще призывает людей выходить на массовые протесты.

09:02

По данным ТАСС, Бжания якобы находится в родном селе Тамыш. Ходили слухи, что он отправился на российскую военную базу.

08:45

⚡️ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Абхазии передал, что Аслан Бжания так и не подписал документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, хотя ранее планировал это сделать. Из-за этого документа и начались протесты в Сухуме.

08:40

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию протестов в Абхазии.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу
Над пятью областями РФ сбили 34 беспилотника. Военная операция, день 997-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 997-й день
В России запретят автоматически добавлять допуслуги при покупке билетов
В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца
В Крыму оценили ситуацию с возобновлением авиасообщения
Экс-премьер Британии раскритиковал телефонную беседу Шольца и Путина
Украинский беспилотник уничтожили в Липецкой области
Новости и материалы
Журналист заявил, что сотрудники военкоматов на Украине стреляют в людей
В России назвали самые дефицитные специальности
Журналистка обратила внимание на любопытный факт после беседы Путина и Шольца по Украине
В Ростове-на-Дону пациент под наркотиками избил врача-токсиколога в больнице
Названо главное последствие штурма Россией Купянска для ВСУ
Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола
В Крыму рассказали о плане спасения Украины
Израильский политолог объяснил желание Шольца поговорить с Путиным
Мировым лидерам посоветовали реже встречаться с Зеленским
УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач
В шахте «Таштагольская» приостановили спасательные работы из-за повторного горного удара
СМИ рассказали о настроении украинцев сразу после победы Трампа на выборах
Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет
Председатель ГД запустил опрос о проекте запрета зачисления в школы без знания русского языка
Россиянка украла выплаты у раненного на СВО супруга
Власти Швеции обвинили приход РПЦ в шпионаже в пользу России
СМИ сообщили о страхе критиковавших Трампа американских чиновников
В Турции заговорили о вреде системы «все включено» в отелях для здоровья гостей
Все новости
Осужденная на шесть лет Беркович закрыла свой театральный проект
Глава МИД Японии неожиданно прибыл на Украину
В США рассказали о «роботах-убийцах» в армии Украины, которых нельзя подавить
«Да меня КГБ так не подавлял!»: как Солженицын и Запад разочаровались друг в друге
Солженицын выступил с незаконной пресс-конференцией в Цюрихе 50 лет назад
«Я знаю, меня хотят убить». Чем обернулась смерть Сергея Магнитского в «Матросской тишине»
15 лет назад в СИЗО «Матросская тишина» умер юрист Сергей Магнитский
«Уничтожат 10 авианосцев за первые 20 минут». Кого боится новый глава Пентагона?
Полковник Ходаренок: глава Пентагона Хегсет считает Китай главной угрозой США
Приговор Буяновой и последнее суперлуние: 11 главных фото недели
«В 2010-х началась настоящая эпидемия». Что заставляет девочек морить себя голодом?
Истории трех девушек, сумевших победить анорексию
«Прошу принять меня в английскую армию на любых условиях»: был ли Колчак британским агентом?
Адмирал и лидер белого движения Александр Колчак родился 150 лет назад
Протестующие в Абхазии захватили парламент. Президент скрылся из Сухума
Президент Абхазии Бжания бежал из Сухума после захвата парламента протестующими
В Одинцово сгорел шелтер для пострадавших от домашнего насилия. Пострадали дети
При пожаре в приюте в подмосковном Одинцово пострадали 15 детей
МВД предлагает ограничить украинцам возможность жить и работать в России
МВД предложило ограничить пребывание украинцев в РФ до 31 марта 2025 года
«Будем на связи». Путин и Шольц созвонились впервые за два года, Зеленский был против
МИД Украины: разговор Шольца с Путиным не принесет пользы Киеву
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами